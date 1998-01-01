قوات الاحتلال تفرض حصارا على دير نظام شمال رام الله

رام الله / سما /

فرضت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، حصارا شاملا على قرية دير نظام شمال مدينة رام الله، وأغلقت الطرق المؤدية الى القرية، ومنعت الدخول والخروج من والى القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال دير نظام بقوة كبيرة وحولتها لثكنة عسكرية ومنعت الدخول او الخروج منها كما ومنعت الصليب الاحمر من دخولها.

الى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المعلف بالمطاط وقنابل الغاز نحو المواطنين، فيما القى المواطنين الحجارة على قوات الاحتلال.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال قامت في وقت سابق، بتجريف اراض زراعية لصالح البناء الاستيطاني لتوسيع مستوطنة "حلميش" المقامة على اراضي القرية.