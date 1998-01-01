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الهند تستعد لدعم فلسطين بمجال الطاقة

الأربعاء 20 فبراير 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تستعد لدعم فلسطين بمجال الطاقة



رام الله / سما /

أبدى سهيل كومار السفير الهندي لدى فلسطين، اليوم الاربعاء، استعداد بلاده لتقديم تدريبات تقنية للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بغرض تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمكتب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم، بهدف بحث سبل التعاون لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين.

وأطلع ملحم السفير الهندي على واقع وتحديات قطاع الطاقة في فلسطين، كما عرّفه على الإنجازات التي حققتها السلطة في مجال الطاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وثمن رئيس سلطة الطاقة،  الدور الطليعي والرائد الذي تحتله الهند في مجال الطاقة المتجددة، شاكرا السفير الهندي على زيارته ومبادرته التي تعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين.

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