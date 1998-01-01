مطالبات للرئيس عباس بالتحقيق ووقف كافة التعيينات الاخيرة قبل رحيل حكومة تسيير الاعمال

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" مساء اليوم عن ان تعيينات عديدة وبمبالغ كبيرة جرت خلال الاسابيع الماضية من قبل مسؤولين في حكومة تسيير الاعمال ما دفع اللجنة المركزية لحركة فتح للمطالبة بوقف تلك التعيينات التي تمت بعد قبول الرئيس عباس استقالة الحكومة.

واوضحت المصادر ان بعض التعيينات في مناصب استشارية رفيعة تمت بصورة سريعة قبل ان يتم تعيين رئيس وزراء جديدة منوهة الى ان البعض دفع في اتجاه تلك التعيينات رغم الازمة المالية للسلطة والتي تهدد بوقف او تخفيض الرواتب.

وناشدت المصادر الرئيس عباس بانهاء ظاهرة العقود والمستشارين الخاصة التي تكلف الميزانية اموالا باهظة مطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في كافة التعيينات الاخيرة وخاصة ان الجميع بات يعرف من تم تعيينه والكيفية التي تمت بها تلك التعيينات.