محكمة الاحتلال تمدد اعتقال ارفاعية المتهم بقتل مستوطِنة إسرائيلية في القدس

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "كان" العبرية، أن المحكمة الإسرائيلية في القدس، مددت اعتقال الأسير الفلسطيني عرفات ارفاعية، المشتبه به بقتل المستوطِنة الإسرائيلية أوري أنسباخر، لمدة ثمانية أيام، في حين طلبت الشرطة تمديد فترة اعتقاله 12 يوماً.

وبحسب القناة، ذكر قاضي المحكمة أورن سيلبرمان الذي نظر في الملف، أن مواد التحقيق التي عُرضت عليه تعزز الاعتقاد أن ارفاعية نفذ العملية على خلفية قومية.

وكانت المستوطِنة أوري أنسباخر (19 عاماً)، عُثر عليها في 7 فبراير/ شباط 2019، مقتولة في أحراش جنوب غرب مدينة القدس.