  1. الرئيسية
  2. هو وهي

شاب يخطب حبيبته بخاتم مستعار!

الأربعاء 20 فبراير 2019 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يخطب حبيبته بخاتم مستعار!



لندن/وكالات/

تقدم شاب بريطاني لخطبة حبيبته مستخدما خاتم فتاة أخرى، ومن ثم طالبها بإرجاع الخاتم لصاحبته.

وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن جون إليوت، البالغ من العمر 27 عاما، من لندن، يواعد فتاة أحلامه آشلي منذ أربع سنوات. وقرر في 14 فبراير الجاري، في عيد الحب، التقدم لطلب يدها، في مطعم "Megan's Clapham Old Town".

وأراد العريس البريطاني أن تختار آشلي خاتم الخطبة بنفسها في وقت لاحق، لكنه لم يستطع التقدم لها دون أن يكون معه خاتما. ووجد الشاب، بمساعدة موقع إعلانات على الإنترنت، جيني باركر، الفتاة التي أعارته خاتمها "العائلي" الثمين لليلة واحدة.

وقال إليوت: "أردتها أن تختار خاتم الخطبة الذي تستحقه. أهم شيء عندي أنها وافقت على الارتباط وقالت نعم، لكن الخاتم (المستعار) أعجبها، وكانت مستاءة لأنها عرفت أنه لليلة واحدة فقط. لكنها الآن اختارت الخاتم الذي تود أن تلبسه لخطبتها".

المصدر: ذي صن

الأكثر قراءة اليوم

حماس: صبرنا نفذ واليوم نعلن نذير الانفجار وسنقتحم الحدود

مصادر أمنية: حماس تجيش الفلسطينيين و "إسرائيل" لا ترغب بدخول مواجهة مع غزة

الأحمد ينفي صحة ما نسب له حول الدور المصري بإنهاء الانقسام ويكشف كواليس موسكو

بالأسماء.. إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات

الجيش الاسرائيلي ينتقد لوائح اطلاق النار على المتظاهرين شرق غزة

"صانع المعجزات".. رجل "يخصب" 2500 امرأة!

غانتس يهاجم نتنياهو بشدة: "عندما كنت أدرب في الجيش كنت أنت تلعب"

الأخبار الرئيسية

حزب الله وحماس وثاني أكسيد الكربون.. على "إسرائيل" أن تحذر

القسام : ذخر عملية "حد السيف" لا زالت تسقط رؤوس قادة الاحتلال

الرئيس عباس

الرئيس عباس : "قررنا التنازل عن تحويلات أموال المقاصة من إسرائيل"

مركزية فتح

فتح توصي بتعيين هذه الشخصية لرئاسة الحكومة وتطلب إلغاء أي تعيينات حكومية جديدة

مستوطنات - ارشيف

بلدية الاحتلال الاسرائيلي تصادق على 4416 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة