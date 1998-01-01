متحدثة باسم ماكرون : الفرنسيون اليهود هم فرنسيون

القدس المحتلة/سما/

نددت النائبة والمتحدثة باسم حزب الرئيس الفرنسي، أورور بيرجي، اليوم الأربعاء، بدعوة الوزير الإسرائيلي، يوآف غالانت، لليهود الفرنسيين بالهجرة إلى البلاد، وأكدت على أن الفرنسيين اليهود هم فرنسيين. كما اعتبرت تصريحات الوزير بأنها "خطيرة".

وكان غالانت قد ادعى في تغريدة على حسابه على "تويتر" أن اليهود في باريس يواجهون هجمة معادية للسامية، وأنهم يمرون في عملية "انصهار" في المجتمع الفرنسي.

كما ادعى أن "إسرائيل هي البيت القومي المحمي ليهود العالم"، وأنه يدين معاداة السامية في فرنسا، ويدعو اليهود هناك للهجرة إلى إسرائيل.

وردّت النائبة الفرنسية والمتحدثة باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام"، أورور بيرجي، اليوم، عبر إذاعة "فرنسا الدولية"، بحسب "فرانس برس"، بالقول إن "منزلهم هو فرنسا، هؤلاء الناس فرنسيون، وأعتقد أن هذا النوع من التصريحات خطير".

وقالت "سيكون مضرا جعل الفرنسيين اليهود، وهم أولا فرنسيون، يفكرون أن مكانهم ليس في فرنسا وأن من أجل العيش بسلام يجب أن يهربوا من البلاد".

واعتبرت أن "بلادنا من دون يهود لن تكون نفسها. أتمنى العكس أن نعيد تأكيد قيمنا، وهذا ما قمنا به مساء أمس" مع التعبئة في جميع أنحاء فرنسا ضد معاداة السامية.

وأضافت "أعرف أن هناك في هذه اللحظة انتخابات في إسرائيل، وأعتقد أن كل ذلك ليس تافها تماما".