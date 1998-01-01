وزارة الإعلام :تنظم ورشة حول رسم الكاريكاتير في طولكرم

طولكرم /سما/

نظم مكتب وزارة الإعلام بمدينة طولكرم،تحت رعايةعطوفة المحافظ، اللواء عصام ابو بكر ورشة عمل إعلامية بعنوان ( رسم الكاريكاتير وعلاقته بالإعلام ) حيث قام بتنفيذها الفنان أسامه نزال.

بدوره أكد أبو بكر عن الدور الهام لفن الكاريكاتير في فضح الممارسات الإسرائيليه ضد أبناء شعبنا في كافة أنحاء الوطن والإجراءات اليومية،ضد الأرض والمقدساتالإسلامية والمسيحيه في الوقت الذي يواجه شعبنا تلك الإجراءات بالصمود والثبات على أرضه وما يقوم به سيادة الرئيس من ثبات على المواقف الوطنية ومواجهة الضغوط الامريكية والإسرائيلية.



وتحدث مدير مكتب طولكرم بنان نزال عن أهمية الكاريكاتير كوسيلة تجمع الإعلام والفن في وقت واحد،لفضح الممارسات الإسرائيلية وكشفها أمام الرأي العام المحلي والدولي.

ومن جهة أخرى،بين الفنان أسامه نزال أنه يمارس دورهالفني في التوعيه الجماهيرية.

وتحدث أنه إنسان مؤهل علمياُوحاصل على البكالوريوس في الفن البصري من جامعة كيو في النرويج.

وأشارمدير العلاقات العامة علاء عبد الحليم عن دور المحافظة في توفير المناخ المناسب لعمل الورشة والدورات التي من شأنها رفع الوعي لدي ممثلي العلاقات العامةفي المحافظة، ودور عطوفة المحافظ الهام في دعم النشاطات الهادفة لصقل المواهب وأهمية توجيه الأقلام لنقل معاناة شعبنا .

وفي نهاية الورشة،قام نزال بشرح مستفيض للمفاهيم الفنية للكاريكاتير وعرض رسوم متعددة تبرز التاريخ والمعاني والمفاهيم المتعلقة بفن الكاريكاتير وضرورة دعم هذا الفن وادخاله لمناهج المدارس والجامعات .