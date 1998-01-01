حساسيان يلتقي وزير الخارجية المجري

بودابست/وكالات/

التقى سفير دولة فلسطين لدى هنغاريا أ. د. مانويل حساسيان، بوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مبنى وزارة الخارجية.

وكان في استقباله الوزير وطاقم الوزارة وتم رفع العلم الفلسطيني والمجري أمام مكتب الوزير وأخذت الصور التذكارية.

وأشار الوزير الى معرفته بجميع اللقاءات التي تمت بين السفير والوزراء والمسؤولين المجريين خلال الفترة المنصرمة، مشيرا الى لقاء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لأكثر من مرة حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في مجالات عدة.

وأشار الوزير الى المقترحات التي قدمها السفير خلال لقاءه بالوزارات المجرية المختلفة والتي يمكن للمجر تقديم المساعدة فيها الى الجانب الفلسطيني كتحلية المياه في غزة وتقديم الخبراء المجريين المساعدة للخبراء الفلسطينيين في هذا المجال.

ووعد الوزير بدراسة موضوع زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب في الجامعات المجرية بالرغم من سياسة التقشف المعلن عنها، كما اشار الوزير الى موضوع عقد مؤتمر دولي في بودابست في شهر اكتوبر بخصوص ادارة المياه.

وتحدث الوزير عن مساعي يقام بها لعقد توأمة بين مدن مجرية وفلسطينية اخرى بعد عقد التوأمة الذي تم بين بودابست وبيت لحم.

وتحدث الوزير عن دراسة لعقد اجتماع في بودابست يضم رجال أعمال ومستثمرين مجريين وفلسطينيين.

وأكد الوزير على استمرارية الدعم المجري لفلسطين في المجالات الممكنة كالمياه وترميم الكنائس والاستثمار ومساعدة مسيحيي الشرق الاوسط وخاصة في فلسطين.

من جانبه، شكر السفير الوزير على حسن الاستقبال والمساعدات التي تقدمها المجر لفلسطين، وفي ذات الوقت طالب السفير الحكومة المجرية بمواقف أكثر صراحة بالنسبة للقضية والاستيطان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية وتهويد مدينة القدس والانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشيراً الى أن اسرائيل تريد الأرض وليس الاهالي الفلسطينيين. وتساءل السفير عن موقف المجر من ما تسمى بصفقة القرن التي تروج لها الولايات المتحدة وموقف المجر من حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وكذلك موقفها من نقل السفارة الى مدينة القدس.

وأشار السفير الى تصريحات الوزير في مؤتمر وارسو التي تدعو المجتمع الدولي الى عدم مقاطعة اسرائيل بدلاً من تأكيده على حل الدولتين واحلال السلام العادل في المنطقة. في رده أكد الوزير على موقف المجر الداعم لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مؤكدا عدم نية حكومته نقل السفارة المجرية الى مدينة القدس، مشيرا الى عدم رؤيته الواضحة لما تسمى بصفقة القرن . وطلب السفير من الوزير طرح موضوع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى المجر وطرح ذلك على رئيس الوزراء فيكتور اوربان. من ناحيته، وعد الوزير بدراسة الموضوع وطرحه وطلب من مساعديه ترتيب لقاء يجمع السفير ونائب رئيس الوزراء المجري جولت شاميين لبحث جميع المواضيع بين الجانبين.