القواسمي : اسرائيل والعملاء وحدهم من يسعون لضرب منظمة التحرير

رام الله /سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، ان إسرائيل هي المستفيد الوحيد من القول إن منظمة التحرير الفلسطينية لا تمثل الشعب، وإن العملاء وأصحاب الاجندات الخاصة، الذين يشترون ويباعون بالمال، هم من تتقاطع مصالحهم مع مصلحة الاحتلال.

وأضاف القواسمي في بيان صحفي، يوم الأربعاء، "ان خروج فلسطيني على الاعلام مع صهيوني متطرف، وهما متفقان على أن منظمة التحرير لا تمثل الفلسطينيين، انحدار اخلاقي ووطني وديني".

وأكد "الخلاف الداخلي يجب أن لا يكون سيفا مسلطا على رقبة الشعب الفلسطيني، ومشاركة الاحتلال في محاربة الهوية الوطنية الفلسطينية، وخيانة دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لكي يكون لفلسطين عنوان وهوية، وأن التعاطي مع رواية الاحتلال في ضرب وحدانية التمثيل، هو ضرب من ضروب الخيانة للوطن".