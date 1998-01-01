أبو زيد يبحث تعزيز التعاون المشترك مع السفير الإسباني

رام الله / سما /

بحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، اليوم الأربعاء مع السفير الإسباني رافاييل كاريغا، في مقر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في مدينة رام الله، تعزيز التعاون في مجال الإدارة العامة وتبادل الخبرات.

وقال أبو زيد إن ديوان الموظفين هو المؤسسة المركزية على مستوى الدولة الذي يعنى بالإشراف والتطوير ومتابعة كافة القضايا المرتبطة بموظفي الخدمة المدنية وتطويرهم.

وبين أن مهام الديوان تتمثل بالتخطيط الوظيفي وتحديد احتياجات الوزارات وفق جدول تشكيلات الوظائف، والمبني على أسس علمية تحاكي الممارسات الإدارية الفضلى على مستوى العالم.

وأكد أن كل مرتكزات الإدارة العامة والخدمة المدنية متوفرة بقوة في دولة فلسطين، حيث أصبحت فلسطين لا تستقبل الخبرة فقط بل تصدرها إلى العالم، وهي متواجدة في كل المحافل الدولية التي لها علاقة بالإدارة العامة، وتلعب أدواراً رئيسية في مؤسسات الإدارة العامة في العالم.

وتطرق أبو زيد لدور المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والتي تقوم بتدريب عدد من الموظفين في دول العالم في مجالات الإدارة العامة والتكنولوجيا والوظيفة العمومية، حيث عقدت ورشات تدريبية في سبع دول افريقية قبل عدة أشهر، وبعد عشرة أيام ستعقد برنامجا تدريبيا لموظفين من عشر دول عربية، كما ستعقد في شهر أيار/مايو المقبل دورة تدريبية لمجموعة من دول أميركا اللاتينية.

وقدم أبو زيد شرحا عن اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة المقرر عقده في بداية شهر نيسان/ابريل المقبل، وضرورة وجود الشريك الروسي. وأوضح أن هذا الاجتماع مبادرة فلسطينية تعد لكثير من دول العالم التي تحتاج إلى الخبرة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة خصوصا الأهداف (5، 16، 17)، ولتكون أول منصة دولية متاحة للخروج بمخرجات قوية تساعد الدول على تحقيق هذه الأهداف.