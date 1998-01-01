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جامعة الأقصى تفتتح مبنى المكتبة المركزية بفرعها بخان يونس

الأربعاء 20 فبراير 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

افتتحت جامعة الأقصى مبنى المكتبة المركزية بفرعها الجديد بخان يونس، وذلك بتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية " التعاون الألماني، وبتنفيذ من مؤسسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " "UNDP.

وفي كلمته خلال الاحتفال أكد رئيس الجامعة د. كمال الشرافي  أن المكتبة المركزية الجديدة ستكون من المكتبات الرائدة محلياً وعالمياً بعون الله وتوفيقه، مشيراً إلى أن الجامعة تطمح دائماً إلى التقدم والرقي، وتوفير جميع الاحتياجات لأبنائنا الطلبة، باعتبارها المنصة الأولى والمحطة الأبرز في نشر المعرفة وتأمين المعلومات سواء لأعضاء هيئة التدريس أو الباحثين والطلبة، " مشيرا أن المكتبات هي عنوان ومؤشر من المؤشرات الحضارية ومن المقومات الأساسية في بناء الأمة، شاكراً مؤسسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " "UNDP  على دعمها المتواصل وخصوصاً في إنشاء وافتتاح مبنى المكتبة بخان يونس.

ومن جهة أخرى ثمن ممثل مؤسسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " "UNDP م. عادل الجزار جهود الحكومة الألمانية المستمرة في دعم المجتمع الفلسطيني وخصوصاً شريحة الطلبة من توفير المشاريع التي تساهم في تطوير الجانب البحثي من إقامة مكتبات ومشاريع تنموية متنوعة.

من جهته بين عميد المكتبات د. عبد السميع العرابيد أن هذه المكتبة سوف توفر خدمات للطلبة والأساتذة والباحثين، وتضع بين أيديهم الآلاف من الكتب والمراجع في مختلف فروع العلوم، وأضاف أن إنشاء هذه المكتبة سيساعد بشكل كبير في توفر الكتب الالكترونية للطلبة والباحثين،  وتفتح أمامهم أبواباً جديدة للمعرفة في مختلف فروع العلوم.

#جامعة الأقصى

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