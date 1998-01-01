بالاسماء .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الأربعاء عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن السفر غدًا سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة من كشف (2/17).

ودعت المسافرين المعنيين بضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وشددت "الداخلية" على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار "حجة عدم ممانعة" لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيلة.

رابط كشف (2/20): اضغط هنا