السفيرة الامريكية في بولندا: على الوزير الاسرائيلي كاتس الاعتذار للبولنديين

القدس المحتلة / سما /

الت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية المعتمدة لدى بولندا، جورجيت موسباخر، إن على القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاعتذار. وقالت السفيرة ذلك في تصريح للإعلام المحلي في وارسو صباح اليوم الأربعاء، وذلك عند تطرقها الى تصاعد الازمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبولندا.

وقالت السفيرة: "إن الدولتين اللتين كانتا حتى الآن حليفتين مقربتين، تقيمان التعاون الكامل والمثمر فيما بينهما، وهما بالطبع حليفتان قويتان للولايات المتحدة، لا يفترض بهما استخدام مثل هذا الخطاب. إن التحالف بيننا مهم للغاية بالنسبة لكل بلد، ولهذا علينا إيجاد مخرج من الوضع الذي نجم".

وتأتي أقول السفيرة الامريكية في وارسو بعد يوم على نشرها تغريدة على شبكة تويتر، قالت فيها: "ما من مكان لرد مؤذٍ كما هو رد يسرائيل كاتس، بين حليفتين هامتين للولايات المتحدة مثل بولندا وإسرائيل".