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على ضوء التطورات السياسية: ارجاء لقاء نتنياهو مع بوتين

الأربعاء 20 فبراير 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
على ضوء التطورات السياسية: ارجاء لقاء نتنياهو مع بوتين



رام الله / سما /

تم إرجاء الاجتماع المقرر ليوم غد الخميس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو الى ما بعد بضعة أيام، وفقا لمصدر سياسي مطلع.

وحسب ذات المصدر، فقد تم إرجاء اللقاء بموافقة الطرفين وسيتم تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، فمن المتوقع أن يجري نتنياهو وبوتين مكالمة هاتفية غدًا الخميس. وتقول الانباء الواردة من مصادر مقربة من نتنياهو إن من بين أسباب إلغاء الاجتماع هي الجهود السياسية التي يبذلها نتنياهو لتوحيد قوى اليمين في تحالفات انتخابية قبل تقديم لوائح المرشحين في موعد أقصاه مساء الغد.

في الوقت نفسه، تم تأجيل الاجتماع الذي من المقرر أن توضع اللمسات الأخيرة على لائحة مرشحي الليكود إلى الغد.

يذكر ان نتنياهو كان يترقب لقاءه هذا مع الرئيس الروسي وكان من المفروض أن يكون أول لقاء بين الاثنين منذ أزمة اسقاط الطائرة الروسية من قبل الدفاع الجوي السوري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ينوي التوجه الى موسكو برفقة مجموعة من المسؤولين العسكريين الاسرائيليين، بينهم قائد القوات الجوية ورئيس الاستخبارات العسكرية لمناقشة مختلف جوانب الوضع في سوريا.

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