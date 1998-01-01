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"جوجل" تشتري "ألووما" لخدمات الحوسبة السحابية

الأربعاء 20 فبراير 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جوجل" تشتري "ألووما" لخدمات الحوسبة السحابية



وكالات -

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" اليوم الثلاثاءاعتزامها الاستحواذ على شركة "ألووما" لخدمات الحوسبة السحابية والتي تعمل في مجال مساعدة الشركات على نقل بياناتها من مصادر متعددة إلى مركز تخزين بيانات واحد.

وتعمل "ألووما" في مجال مساعدة الشركات الرائدة في تبسيط حركة قواعد بياناتها عبر الحوسبة السحابية من خلال أداة مبتكرة لنقل البيانات تتيح لهذه الشركات نقل البيانات من مصادر متعددة إلى قاعدة واحدة.

ولم تكشف "جوجل" عن أي تفاصيل مالية للصفقة، ولكنها ستكون صفقة صغيرة نسبيا. وكانت "ألووما" الموجود مقرها في إسرائيل قد باعت جزءا من أسهمها إلى مستثمرين مثل شركة "لايت سبيد فينشر بارتنرز" بحسب موقع "كرانش بيز" الإخباري

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