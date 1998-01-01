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التربية تعلن عن منح دراسية في هنغاريا وبروناي

الأربعاء 20 فبراير 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن منح دراسية في هنغاريا وبروناي



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الاربعاء، عن توفر عدة منح دراسية في كل من جمهورية هنغارية، وسلطنة بروناي.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على التفاصيل والشروط والتعليمات والوثائق المطلوبة والمواعيد النهائية للتقديم.
وأوضحت التربية أن تقديم الطلبات لهذه المنح يتم مباشرة من خلال الروابط المتوفرة على موقع الوزارة، مشيرةً إلى أن تسليم الوثائق المصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما تقدم وثائق طلبة قطاع غزة في مقر الوزارة بحي تل الهوا.

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