دي ماريا يكشف للمرة الأولى سبب فشله في اليونايتد

وكالات / سما /

كشف أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان للمرة الأولى عن السبب الرئيسي الذي دفعه للرحيل عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2015.

وانضم الجناح الأرجنتيني إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2014 قادماً من ريال مدريد الإسباني ، لكنه أمضى عاماً فقط في ملعب أولد ترافورد إثر خلافات شديدة مع المدرب لويس فان جال.

واعترف دي ماريا سان إن الوقوف في وجه لويس فان جال قتل مسيرته في مانشستر يونايتد ، وأن استمرار المشاحنات بين وبين المدرب الهولندي منع عملية استمراره لأكثر من عام واحد.

وقال دي ماريا لشبكة “ESPN” الدولية : “كل شيء كان على ما يرام مع فان جال خلال الشهرين الأولين ، ولكن بعد مشاجرة واحدة لم تكن الأمور كما هي ، العلاقة لم تكن هي نفسها”.

وتابع بقوله : “نشأ القتال مع فان جال لأنه كان يستعرض عني دائماً أشياء سيئة أو سلبية أقوم بها ، كل هذا كان يزعجني ، في يوم من الأيام دخلت في نقاش حاد معه وقلت له لا أريد رؤية هذه الأشياء بعد الآن”.

وتابع بقوله : “لقد سألت فان جال ، أنا أفعل العديد من الأشياء الجيدة ، وبالتالي ما هو السبب الذي يمنعك من استعراض الأشياء الجيدة عني؟ ، لكن لم يعجبه كيف تحدثت إليه ، ومن هناك بدأت المشكلة برمتها”.