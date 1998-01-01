الاحتلال يهدم منزلين بالقدس ومسؤول فلسطيني يحذر من خطة اسرائيلية لهدم الاقصى



اتهم مسؤول فلسطيني إسرائيل اليوم الأربعاء بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى في شرق القدس زمانيا أو مكانيا أو هدمه وإزالته من الوجود.

وحذر وزير شؤون القدس في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية عدنان الحسيني خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، من واقع بالغ الخطورة في المسجد الأقصى "بسبب انتهاكات إسرائيل" ضده.



وقال الحسيني إن "ممارسات إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة إلى اليوم هي التخطيط لترتيبات واستراتيجية إسرائيلية للوصول للأقصى إما مشاركة فيه أو إزالته". وأضاف أن "إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والتشديدات في محيطه والطرق المؤدية إليه تدل على مساعي الاحتلال للسيطرة على الأقصى زمانيا ومكانيا". وشهد المسجد الأقصى اليومين الماضيين توترا مع تصاعد دخول جماعات يهودية إلى باحاته وقرار الشرطة الإسرائيلية وضع سلاسل على "باب الرحمة" المؤدي إلى المسجد والمغلق منذ عام 2003 وهو ما قوبل باعتراض فلسطيني.



وأكد الحسيني إن باب الرحمة "جزءٌ أساسي من مكونات المسجد الأقصى ويقع في الثلث الشمالي وهناك حصار على المنطقة وحضور كبير للمستوطنين ويقيمون شعائر دينية، وهذا مرفوض".



وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت الليلة الماضية، الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى و"الاعتداءات" المستمرة على المصلين والمرابطين فيه.



وقالت الرئاسة في بيان "إن هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للضغط على الشعب الفلسطينيوقيادته في محاولة فاشلة لثنيها عن التمسك بالثوابت الوطنية، ولرفضها صفقة القرن" الأمريكية.



وحذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية "ما ينذر بتدهور الأوضاع ويجر المنطقة الى صراع ديني لا يحمد عقباه".



من جهتها هدمت جرافات بلدية الاحتلال، اليوم الاربعاء، منزلين في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس.

وقالت مصادر فلسطينية ان جرافات وطواقم الاحتلال اقتحمت حي الاشقرية في بيت حنينا وحاصرت شقتين لعائلة المحتسب واجبرت السكان الخروج منهما ثم شرعت بهدمهما.

وأوضح تيسر المحتسب ان آليات الاحتلال هدمت منزله ومنزل نجله شادي، ما ادى الى تشريد 10 أفراد بينهم أطفال.

وأضاف ان الشقتين تم بنائهما عام 2012 واصدرت البلدية عام 2015 قرارا بهدمهما، وحاولت العائلة ترخيصهما وتأجيل الهدم حتى تم تنفيذه صباحا كما هدمت الجرافات بركسا للخيل.

ووزعت طواقم بلدية الاحتلال اخطارات هدم وبلاغات استدعاء للبلدية في حي الصوانة ومخيم شعفاط بمدينة القدس.