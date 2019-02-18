إتفاقية توأمة بين جامعة القدس وجامعة بريشا الحكومية

القدس المحتلة / سما /

وقع البروفيسور عماد ابوكشك، رئيس جامعة القدس والبروفيسور ماوريتسو تيرا رئيس جامعة بريشا يوم الإثنين الموافق 18.02.2019 برنامج توأمة بين الجامعتين وذلك بحضور عمدة مدينة بريشا السيد إميليو ديلبونو، ود. نجاتي الرابي رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا - فرع ايطاليا ود رائد المجدلاوي نائب الرئيس.

وقال أ.د عماد أبوكشك، ان التوأمة بين الجامعتين العريقتين، تشكل قاعدة للعديد من النشاطات التي تشمل تبادل الأساتذة وتطوير البحث العلمي وتبادل الطلبة، وتطوير البرامج الدراسية المشتركة، كما تم الإتفاق على زيادة عدد طلبة الطب في جامعة القدس، الذين سيلتحقون في برنامج التدريب السريري في بريشا هذا العام.

وتجول البروفيسور ابوكشك في أروقة وكليات جامعة بريشا، وقدم رئيسها شرحاً عن أهم الأقسام والبرامج التي تقدمها، كما زار المستشفى الجامعي المدني في مدينة بريشا، والتقى مدير عام المستشفى الدكتور ماركو تريڤيلي.

كما وقام د أبوكشك ووفد التجمع المرافق له بزيارة الجامعة الكاثوليكية في بريشا والإلتقاء بالدكتور ماريو تاكوليني رئيس الجامعة حيث تم في اللقاء بحث سبل التعاون المشترك و الإتفاق على العمل بين الطواقم الفنية في الجامعتين لتوقيع إتفاقية تعاون رسمية في عدة مجالات تهم الجانبين.

وتقدم د أبوكشك بالشكر إلى تجمع الأطباء الفلسطينيين في ايطاليا، على جهودهم والعمل الحثيث لإنجاح وإطلاق برنامج التوأمة، مشيرا الى أن هذا الجهد الفلسطيني الصادق من أجل القدس مدينة وجامعة، يؤكد على أن الجاليات الفلسطينية في الخارج هي شريك أساسي في عجلة التنمية والتطوير للشعب الفلسطيني ومؤسساته.

بدوره عبر الدكتور نجاتي الرابي رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في إيطاليا عن سعادته بتوقيع الإتفاقية بين الجامعتين والتي استغرق التنسيق والإعداد لها عدة شهور وقال إن هذا الجهد يأتي انسجاما مع أهداف التجمع باعتباره جسرا أكاديميا للربط بين الجامعات والمؤسسات الصحية الفلسطينية ونظرائها في أوروبا وهي فرصة سانحة لإيصال صوت القدس الأكاديمي إلى المؤسسات العلمية في ايطاليا وهي تطبيقا لإتفاقية التعاون التي وقعت بين تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا وجامعة القدس في ربيع العام الماضي