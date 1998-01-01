القسام : ذخر عملية "حد السيف" لا زالت تقسط رؤوس قادة الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إن "الفشل الكبير للاحتلال والذخر الأمني لدى المقاومة في عملية حد السيف لا زالت أصداؤه تسقط رؤوسًا ذاقت طعم الخزي والفشل أمام المقاومة".

وأكد الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تغريدات عبر تطبيق "تيلجرام" الأربعاء أن استقالة قائد وحدة "سييرت متكال" يأتي كنتيجة مباشرة لعملية حد السيف التي أعقبت تسلل قوة إسرائيلية خاصة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة أواخر العام الماضي.

وشدد على "ستظل غزة وشعبها قاهرة للغزاة وأيقونة للنصر والصمود".

وقال أبو عبيدة "أسقطت المقاومة وصمود شعبنا من ورائها (وزير الجيش السابق أفيغدور) ليبرمان وها هي اليوم تسقط قائد وحدة السييرت متكال كنتيجة مباشرة لعملية حد السيف".

وكانت عناصر من كتائب القسام اشتبكت مع قوة اسرائيلية خاصة شرقي خانيونس في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، ما أدّى لمقتل قائدها وإصابة آخرين بحسب اعتراف الاحتلال.



واعلن رئيس وحدة قيادة الاركان "سييرت متكال" استقالته امس على خلفية فشل العملية في سابقة لم تحدث من 23 عاما.