"الزكاة" تنفذ مشروع العمليات الجراحية للمرضي المحتاجين

غزة / سما /

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، وبالتعاون مع لجنة زكاة الشاطئ الشمالي مشروع العمليات الجراحية الصغرى، وذلك بتمويل من مجموعة عطاء التطوعية.

جاء ذلك، في ظل ارتفاع نسبة العجز في الأدوية والتي بلغت 35%، ونسبة العجز في المستلزمات الطبية بلغت 40%، حيث يعيش 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً معيشية واقتصادية غاية في الصعوبة.

وقال مدير الادارة العامة للزكاة أسامة اسليم: إنه تم اجراء (24) عملية جراحية صغري للمرضي الفقراء ومن بعض تلك العمليات ( افتاق ،المرارة ،استئصال المرارة، وعيون، ولحمية ، زراعة في الاذن، ثبيت القرنية في العين اليمني)، وذلك علي أيدي نخبة من الأطباء ذو الاختصاص حيث بلغت تكلفة المشروع (21611) شيكل ، مشيرًا الى أن المشروع لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة .

وأوضح اسليم، أن مئات الأسر الفلسطينية تحتاج المساعدة والعون، داعياً كافة المؤسسات والهيئات العاملة في قطاع غزة للتعاون مع دائرة الزكاة التابعة لوزارة الاوقاف والشئون الدينية للتخفيف من حجم الحصار الكبير على أبناء الشعب الفلسطيني.

كما شكر، مجموعة عطاء التطوعية علي جهودها المباركة، ودعمها ومساندتها لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تحيط به .