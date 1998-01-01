الأعرج وحديد يبحثان عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية

رام الله / سما /

التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المهندس موسى حديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير، بحضور مدير عام الشؤون القانونية اسلام أبو زياد، ومدير عام الشؤون المالية غسان دراغمة، والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله العناتي.

وبحث اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية، وآليات عملها، وعلاقاتها مع بقية الوزارات والهيئات الحكومية، ومتابعاتها بشأن العديد من المجالات، وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وسبل تحسين الإيرادات المالية، وتحقيق الاستدامة المالية للبلديات والمجالس القروية.

بدوره، أكد الأعرج أهمية الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ودوره في مشاركة الوزارة في رسم السياسات العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الهيئات المحلية كافة من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الوزارة لن تتدخر أي جهد في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للاتحاد من أجل تطويره والبناء على ما تم انجازه، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد داعماً ومناصراً للوزارة في ظل مساعيها لتطوير قطاع الحكم المحلي بشكل عام.

وشدد الأعرج على ضرورة قيام الاتحاد بتعزيز التواصل والاتصال مع نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة من أجل توسيع وتفعيل إقامة علاقات التوأمة والشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها من أجل تعزيز تبادل التجارب والخبرات والثقافات.

من جهته، أطلع حديد الوزير الأعرج على مشاركة وفد من الاتحاد الفلسطيني في مؤتمر المدن والمناطق للتعاون التنموي والذي عقد مؤخراً في بروكسل، بهدف تعزيز الحوار السياسي بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات المحلية والإقليمية من أوروبا والدول الشريكة حول العالم، وآليات تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة.

وأكد حديد ضرورة استمرار الوزارة في تقديم الدعم والمساعدة للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وتواصلها الفاعل مع الاتحاد واشراكه في رسم السياسات العامة للقطاع، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير القطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته، والاستمرار في رفد البلديات والمجالس القروية بالمشاريع التنموية التطويرية.