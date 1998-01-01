كيف تبدو أكثر أناقة بالكنزة الصوفية الكاجوال؟

وكالات / سما /

الكنزات الصوفية تملك سمعة تنتقص من أناقتها.. فهي إما ترتبط بأستاذ التاريخ والجغرافيا أو بالجد أو الأب. وعلى الرغم من كونها جزءاً ثابتاً من موضة الرجال بحكم أنها عملية وتوفر الدفء، وعلى الرغم أيضاً من كونها تأتي بأنماط وموديلات وألوان مختلفة إلا أنها لا تزال تصنف وكأنها تغرد خارج سرب الأناقة المنمقة. ولكن المقاربة هذه غير منطقية لأن الكنزة الصوفية الكاجوال يمكنها أن تخدم غاية الأناقة المعقدة والمنمقة والتي تجعل طلتك تختلف عن كل محيطك.

كيف ترتدي الكنزة الصوفية؟

الكنزة الصوفية هي واحدة من قطع الملابس الأكثر مرحاً والأكثر عملية وتعدداً لناحية الاستخدام. هناك عشرات الطرق التي يمكنك تنسيق الكنزة الصوفية إذ يمكن اعتمادها مع البدلة، كما يمكن اعتمادها مع البلايزر الكاجوال، بالإضافة الى سترة الدنيم، وطبعاً مع السترات الجلدية وسترات البومبر. كما يمكنها أن تكون هي النجم من خلال اعتمادها كقطعة خارجية مع تيشرت وجينز.

أنواع أقمشة الكنزة الصوفية

هناك عشرات أنواع الأقمشة التي يتم دمجها مع الصوف ولكن ما عليك البحث عنه هو صوف مورينو أو الصوف الذي تم دمجه مع القطن. هناك خيار الكشمير أيضاً والذي هو من الخيارات الفاخرة.

الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذه الأقمشة ترتبط بواقع أنها أقمشة طبيعية ما يعني أنها توفر الدفء والتهوية في الوقت عينه، كما أن ذلك يعني أنك ستحافظ على شكلها بعد الاستخدام.

بنية الكنزات الصوفية

الكنزات الصوفية تأتي بحبكات مختلفة، فهناك المضلعة وتلك التي تكون على شكل الحبال وغيرها من الحبكات. هذه الحبكات تضيف العمق والأناقة إلى الكنزة الصوفية وتمكنها أن تكون النجم كما أنها تضيف الحيوية إلى طلات اللون الواحد.

خيار الحبكة يعتمد بشكل أساسي على سماكة الكنزة. بشكل عام الكنزات السميكة تملك حبكات ثقيلة وهي تتناسب مع الفترات الباردة أما الحبكات السطحية فهي تصلح لكنزات يمكن اعتمادها بمفردها خلال الفصول الانتقالية أو كجزء من مبدأ الطبقات خلال الطقس البارد وبمفردها خلال الربيع.

مقاس الكنزات الصوفية

الذوق الشخصي في الواقع هو الذي يحدد المقاس الذي تريدونه ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد قواعد يجب اتباعها. في حال كانت الملابس التي بمقاس سليم فالكنزة يجب أن تكون كذلك أيضاً. ولكن في حال كنت تريد اعتماد الملابس فحينها عليك ألا تجنح نحو خيار الكنزات الواسعة لأن ذلك سيجعل الطلة كارثية.. هنا عليك اعتماد الكنزة بمقاس مثالي يناسبك ويتناسب مع قطع الملابس الأخرى.

الكنزات الصوفية بياقة دائرية

النمط هذا شائع ومعتمد على نطاق واسع.. الكنزات الصوفية بياقة دائرية لطالما كانت ضمن طلة كل يوم وموضة الشارع قبل أن يتم إدخالها إلى دائرة الملابس الفاخرة والمنقمة. الخيار الفاخر البديل عن الكنزات المعتادة هو تلك المصنوعة من الكشمير. بطبيعة الحال الاختلاف بين الكنزات هذه يكمن في التفاصيل المعتمدة عند الياقة، فهناك تلك بحبكات ضخمة وكبيرة وتلك الأقل سماكة والأكثر نعومة. النمط هذا يتناسب مع عدة طلات، يمكن اعتماد القميص أسفلها كي يبرز بشكل طفيف عند الياقة. أو يمكن اعتماد تلك التي تكون بصوف مورينو باللون الكحلي بياقة رفيعة مع تشينو رمادي وربطة عنق بنية وقميص أبيض وذلك لطلة الكاجوال الذكي.

الكنزات الصوفية بياقة V

الكنزات الصوفية بياقة V يمكن استغلالها بطلات مختلفة متعددة وهي مثالية مع ربطات العنق. لناحية اللون يمكن استخدام اللون الذي يتناسب مع الموسم، خلال الشتاء مثلاً يمكن اختيار الرمادي والبني مع البدلة الكحلي ،وخلال الخريف يمكن اختيار الألوان الأكثر جرأة. ولكن في حال كنت من الفئة التي تحب إضافة الحيوية إلى طلتها الشتوية فإن الكنزات الصوفية بياقة V يمكنها أن تخدم هذه الغاية من خلال الأزرق الفاتح، والأحمر وغيرها.

ربطة العنق يجب أن تتناسب لناحية اللون مع لون الكنزة الصوفية أو لتتناسب مع اللون المهيمن أو النمط الميهمن على الكنزة في حال كنت تعتمد كنزة بحبكة أو بألوان متعددة. وبغض النظر عما تختاره لا يسمح تحت أي ظرف من الظروف باعتماد هذه النوعية من الكنزات من دون أي قطعة ملابس أسفلها.

الكنزة الصوفية بياقة مرتفعة

الكنزة الصوفية بياقة مرتفعة جزء من موضة السبعينات وهي ومنذ ذلك الحين تبرز في كل المواسم، وذلك لأنها توفر الكثير من الأناقة، كما أنها عملية وتتناسب مع مختلف الطلات. النمط هذا من الكنزات الصوفية عاد وبقوة منذ العام ٢٠١٠ حين قررت ماركات الملابس الفاخرة إعادة إحيائها.

الكنزات الصوفية بياقة مرتفعة تأتي بمختلف الأشكال والألوان، فهناك تلك التي بلون واحد والتي يمكن اعتمادها مع البدلات أو تلك التي تكون سميكة وبلونين والتي تصلح للطلات الكاجوال. ولكن النمط هذا لا يناسب الجميع لأن هناك بعض أشكال الأجساد التي لا تظهر بشكل جيد حين تعتمدها. لذلك ما لم تكن تملك جسداً رياضياً إلى حد ما يفضل ألا تعتمدها وذلك لأنها تبرز تفاصيل الجسد.

الألوان المحايدة دائماً خيار مثالي من أجل مبدأ الطبقات خلال الشتاء، ولكن في حال كان خياركم هو طلة اللون الواحد، فحينها كنزة بياقة مرتفعة من صوف مورينو مع بدلة باللون الفحمي ستجعل طلتك تختلف وتتميز.