كيف تدرب نفسك علي الإنصات الجيد لشريك حياتك؟

وكالات / سما /

تمر الزوجة ببعض الوقت الذي تحتاج فيه إلي دعم ومشاركة ووقوف زوجها بجانبها لكي تشعر بالأمان والطمأنينة، ولذلك عادة ما يواجه المرء الكثير من المشاكل والمعضلات التي تضعه في موقف يكون في أمس الحاجة فيه لمن يقف إلى جانبه ويستمع إليه، وبالطبع فإن الشخص المثالي لهذه المهمة هو شريك حياته.



ولتقديم الدعم اللازم للشريك، والاهتمام بمشاكله، والاستماع له لا بد من اتباع النصائح التالية التي أوردها موقع "سيمبيس" الإلكتروني، على النحو التالي:



１- الاستماع بتعاطف

لا بد من أن يترافق الاستماع لشكوى الشريك، بالتعاطف من قبلك، لأن هذا يساعده على الشعور بالأمان، ويشجعه على الاستفاضة في الشرح ليحصل على المزيد من التعاطف.



2- الاستماع بمعزل عن العواطف السلبية

تجنب إظهار عواطفك السلبية تجاه ما يقوله الشريك، وخاصة عندما تنشأ مشكلة بينكما، وأنصت بعناية علّك تجد الأعذار والمبررات له، إن كان قد أخطأ بحقك.



3- الاستماع دون تحيز

إن كان شريك حياتك يحاول شرح وجهة نظره في مشكلة قد تعرض لها مع أحد الأشخاص، حاول أن لا تستمع بحيادية لما يقول وأن تثحكّم المنطق، لكي لا تطلق أحكاماً جزافية على الطرف المخطئ.



4- إظهار الحب أثناء الاستماع

أظهر حبك للشريك أثناء استماعك لما يقول، وأشعره بالراحة والطمأنينة مهما كان موقفك منه، وتجنب توجيه أية اتهامات له، وأكد له بأنك تكن له الحب، وأن أي مشكلة لا يمكن أن تقف في وجه هذا الحب.



5- امنح الشريك الوقت الكافي

يحتاج الشريك عادة لوقت كاف لشرح وجهة نظره، وتقديم آرائه في أي مشكلة تنشأ بينكما، لذا امنحه فرصة كافية ليفعل ذلك وتجنب التضييق عليه ومصادرة آرائه.