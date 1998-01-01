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فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان بالعودة للمسرح

الأربعاء 20 فبراير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان بالعودة للمسرح



وكالات / سما /

في خطوة مميزة لمحاربة مرض السرطان، قرر الفنان المصري فاروق الفيشاوي الانضمام الى مسرحية “الملك لير” لمشاركة النجم يحيى الفخراني، حيث بدأ التحضير لها من أجل عرضها على أحد مسارح التجمع خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الخاصة لمسرح “كايرو شو” عبر صفحتها على تطبيق انستغرام، مجموعة من الصور من كواليس التدريبات التحضيرية للمسرحية، والتي ظهر فيها كل من الفخراني، والفيشاوي الذي لفت الانظار باصراره على تحدي المرض الخبيث وعدم الاستسلام له رغم التعب الكبير الذي بدا واضحا على ملامح وجهه، الا انه كان في غاية السعادةالمقبل.

يذكر ان هذا العمل يعيد الفيشاوى إلى خشبة المسرح بعد غياب دام لاكثر من 18 عاماً منذ أن قدم مسرحية “الناس اللي فى التالت” عام 2001 للكاتب أسامة أنور عكاشة، وشارك في بطولتها حينها سميحة أيوب والراحل سامي العدل وعفاف حمدي وياسر علي ماهر.

#فاروق الفيشاوي

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