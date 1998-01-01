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شاهد| مصفف شعر يقدم لزبائنه تسريحة ترامب وكيم مجانا

الأربعاء 20 فبراير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد| مصفف شعر يقدم لزبائنه تسريحة ترامب وكيم مجانا



وكالات / سما /

يقدم مصفف شعر في فيتنام لزبائنه خدمة فريدة من نوعها.. تصفيفة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مجانا.

وبمناسبة قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية يومي 27 و28 فبراير/ شباط يقدم مصفف شعر في العاصمة هانوي تصفيفة مجانية لأي شخص يريد أن يحظى بمظهرهما المميز.

وقال تو جيا هوي (تسعة أعوام)، بعد أن صفف شعره على غرار تصفيفة كيم: “أنا سعيد بهذه التصفيفة لأن الناس سيعتقدون أنني أشبه زعيم كوريا الشمالية”.

وتقدم أكاديمية توان دوونغ للتجميل هذا العرض حتى يوم 28 فبراير/ شباط مع توافد آلاف المسؤولين والصحافيين على العاصمة الفيتنامية لحضور ثاني قمة بين ترامب وكيم منذ اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال لي توان دوونغ صاحب صالون التجميل: “فعلت ذلك على سبيل المزاح لكن رد فعل الناس أدهشني”.

وأضاف: “أحب السلام وأمقت الحرب بشدة. مات كثيرون من عائلتي لذلك أؤيد هذه القمة بشدة”.

وفقد دوونغ اثنين من أعمامه خلال حرب فيتنام.

وقال لي فوك هاي (66 عاما) إنه كان يسترخي بجوار بحيرة قريبة عندما سأله دوونغ إن كان يرغب في الحصول على تصفيفة وصبغة لشعره ليبدو مثل ترامب.

ووافق هاي بدافع الفضول.

وقال: “لا أشعر بالقلق بشأن هذا الشعر البرتقالي اللامع لأن مالك صالون التصفيف قال إنه سيعيد شعري لطبيعته بعد انتهاء هذه الحملة الدعائية”.

وأضاف: “أحب تصفيفة دونالد ترامب. إنها رائعة وتناسب سني”.

#مصفف شعر #ترامب #كيم جونغ أون

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