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بالأسماء.. إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات

الأربعاء 20 فبراير 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات



القاهرة / وكالات /

نفذت مصلحة السجون في مصر، صباح يوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو/ حزيران 2015، أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد".

حضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وقال مصدر أمنى إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة «زينهم» بالسيدة زينب في القاهرة.

وقال مصدر في المشرحة إنَّهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، حكماً بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

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