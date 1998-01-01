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نصائح للتخلص من شحوم البطن

الأربعاء 20 فبراير 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح للتخلص من شحوم البطن



وكالات / سما /

نشرت مجلة "BMC Medicine" توصيات لخبراء تغذية، تساعد في الحفاظ على الرشاقة وتساعد في التخلص من الشحوم المتراكمة في منطقة البطن.

ومن أجل التخلص من شحوم البطن، يجب قبل كل شيء تصحيح النظام الغذائي، لأن محاولات التخلص من هذه الشحوم في قاعات الرياضة تؤدي أولا إلى التخلص من الشحوم المتراكمة في الذراعين والساقين والظهر والصدر وغيرها، وفي الأخير تشمل البطن والأفخاذ.

لذلك، ينصح الخبراء بضرورة الاعتماد في التغذية على البروتينات للتخلص من الشحوم المتراكمة في منطقة البطن، حيث أن تناول البروتينات يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي مع انخفاض الشعور بالجوع بنسبة 60%.

كما يؤكد خبراء التغذية على ضرورة احتواء النظام الغذائي على المواد الغذائية التالية لمكافحة شحوم منطقة البطن: بيض الدجاج، صدر الدجاج، العدس الأحمر، البقول المطبوخة، اللوز وسمك التونة.

ويقول الخبراء إنه "لمكافحة شحوم البطن، يجب أيضا تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف، والتخلي عن تناول الحلويات والكربوهيدرات سريعة الهضم، وممارسة تمارين رياضية معتدلة تساعد في سرعة احتراق هذه الدهون".

#البطن #شحوم

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