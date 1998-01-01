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"آبل" تطلق حواسب "MacBook Pro" بحلتها الجديدة

الأربعاء 20 فبراير 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تطلق حواسب "MacBook Pro" بحلتها الجديدة



وكالات / سما /

أعلن موقع "9to5mac" المهتم بشؤون التقنية عن نية شركة آبل إطلاق حواسب "MacBook Pro" بمواصفات جديدة كليا.

وذكر الموقع أن "آبل" تعمل حاليا على تطوير نسختين من حواسب "MacBook Pro"، نسخة بشاشة 16 بوصة، وأخرى بشاشة 16.5 بوصة، وستكون الشاشة في النسختين من دون حواف، شبيهة بشاشات هواتف "آيفون" الأخيرة، فيها مساحة صغيرة جدا من الأعلى مخصصة للكاميرا وحساسات الضوء.

كما من المفترض أن يأتي هيكل هذه الحواسب من الألومينيوم خفيف الوزن، وأنحف من هياكل "MacBook Pro" الحالية. أما ذاكرة الوصول العشوائي فيها فستكون 16 و32 غيغابايت.

وبالإضافة لهذين الجهازين، تعمل آبل على تطوير شاشات بحجم 31.6 بوصة ودقة عرض عالية، ستخصص لمحبي التصميم الإلكتروني وألعاب الفيديو، وهواة مشاهدة الأفلام.

#آبل #حواسب

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