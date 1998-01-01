داود يفوز ببطولة فلسطين لكرة الطاولة ونصر الله وصيفاً

غزة / سما /

توج اللاعب عبد الرحمن داود من نادي فلسطين بلقب بطولة القطاع لكرة الطاولة للفئات العمرية تحت 20 عاماً، وحلَّ اللاعب محمد نصر الله من نادي الصداقة وصيفاً، فيما جاء في المركز الثالث اللاعب على أبو كرش، ومعه مكرر بذات المركز محمد إرحيم في البطولة التي نظمها اتحاد كرة الطاولة التي استضافها نادي المجمع الاسلامي برعاية اللجنة الأولمبية بمشاركة 70 لاعباً يمثلون 15 نادياً ومراكز وجمعية رياضية، وتخلل البطولة 102 مباراة، بحضور محمد الدلو رئيس الاتحاد، وأديب أبو غزال، وياسر اسليم عضو الاتحاد، وإياد الغلايني نائب رئيس نادي المجمع، وحشد من الشخصيات الرياضية.

وفي بطولة الشباب تحت 18 عاماً، شارك نفس اللاعبين، وحقق المركز الأول عبد الرحمن داود، وأبو كرش وصيفاً، ومحمد الحفناوي من نادي الصداقة ثالثاً مكرر مع كرم حماد من نادي شباب رفح. وفي بطولة فئة تحت 14 عاما فاز ابو كرش في المركز الأول، والثاني حماد، والثالث يحيي مهدي لاعب من خدمات المغازي وبراء الشامي الثالث مكرر من فلسطين.

وفي بطولة فئة تحت 11 عاماً، فاز يحيى محمد مهدي من المغازي، والثاني عبد الله مشتهى من تشامبيونز, والثالث حسين مهدي من خدمات المغازي، والثالث مكرر أحمد عيد من الأقصى.

وفي ترتيب الأندية في الفوز، جاء في المركز الأول نادي فلسطين وحقق ذهبيتين وبرنزية، والثاني نادي الصداقة ذهبية وفضيتان وثلاث برونزيات، الثالث خدمات المغازي ذهبية وبرونزيتان، الرابع شباب رفح فضية وبرونزية، الخامس نادي تشامبيونز فضية، والسادس نادي الاقصى برونزية.

وفي كلمة له، أعرب محمد صلاح الدلو رئيس الاتحاد عن تقديره بإقامة هذه البطولة