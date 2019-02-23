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اتحاد الملاكمة يدعو الهيئة العامة لمناقشة أجندة العام 2019

الأربعاء 20 فبراير 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الملاكمة يدعو الهيئة العامة لمناقشة أجندة العام 2019



رام الله / سما /

دعا الاتحاد الفلسطيني للملاكمة الهيئة العامة للاتحاد للاجتماع يوم السبت المقبل بتاريخ 23-2-2019 في مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية برام الله، لاطلاعها على آخر المستجدات ومناقشة خطط وبرامج الاتحاد للعام الحالي.

وقال فوزي العصافرة رئيس الاتحاد إن مجلس إدارة الاتحاد يود الالتقاء بالهيئة العامة لاطلاعهم على آخر المستجدات ومناقشة الخطط والبرامج المقترحة، مؤكداً على أهمية مثل هذا الاجتماع للحفاظ على التواصل المستمر، وتبادل الأفكار بما يخدم النهوض والرقي بالاتحاد وترسيخ مبدأ الشراكة في العمل.

وأكد العصافرة أن الاتحاد يعمل بكل طاقاته من أجل نشر ثقافة الملاكمة وهي إحدى الركائز المهمة في المنظومة الرياضية، متمنياً التوفيق للهيئة العامة وللاعبين. وجدد الاتحاد دعوته للهيئة العامة للالتزام وتلبية الدعوة حيث إن هذا الاجتماع هو فرصة حقيقية للتواصل وتبادل الاقتراحات وإشراك كافة أركان اللعبة في عملية اتخاذ القرار.

#الملاكمة

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