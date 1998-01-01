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الإسلامية تختتم بطولة المرحلة الثانوية لمدارس شرق غزة

الأربعاء 20 فبراير 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإسلامية تختتم بطولة المرحلة الثانوية لمدارس شرق غزة



غزة / سما /

اختتم قسم النشاط الرياضي في الجامعة الإسلامية، بطولة المرحلة الثانوية لكرة القدم بالاشتراك مع مديرية شرق غزة, على ملعب الجامعة المعشب.

وحضر مجريات البطولة د. فايز شلدان نائب عميد شئون الطلبة, وأ. مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي, وأ. عاهد النمر المشرف الرياضي, وأ. مها حلس مدير الشئون الفنية في مديرية شرق غزة, وأ. محمد خير الله مشرف التربية الرياضية بالمديرية, وأ. إبراهيم اللوح مشرف قسم الأنشطة بالمديرية, والحكم الدولي السابق محمود الجيش, وعدد كبير من الطلاب المتواجدين في المدرجات.

وتوّج فريق مدرسة عبد الفتاح حمود باللقب, عقب انتصاره المثير في المباراة النهائية على شهداء الزيتون "أ" بركلات الترجيح (2-0), بعد التعادل في الوقت الأصلي (0-0).

وأكد العزازي أن الجامعة الإسلامية جاهزة لاستضافة العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة, ضمن حرصها على إنعاش الرياضة المدرسية في غزة.

وأوضح أن قسم النشاط الرياضي بالجامعة, لن يدخر جهدا في التعاون مع المديريات والوزارات, لأجل الرقي بالرياضة على الدوام.

#الجامعة الإسلامية

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