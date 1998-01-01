الاحتلال يعتقل (40) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (40) مواطناً من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتّى فجر اليوم الأربعاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت فجراً أربعة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس، وهم: حمد الشلبي، ومجد مروان داري، أحمد درباس ومحمد أيمن عبيد، فيما اعتقلت (22) شابّاً من ساحات المسجد الأقصى المبارك وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال للمسجد مساءً، والاعتداء على المصلّين بالضّرب المبرح، من بينهم مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس.

واعتقل الاحتلال ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، وهم: نديم مهيب جوابرة، أنس جميل جوابرة، هشام الطيطي، خالد أبو سالم، محمد حسن البدوي، حاتم صبارنة، عدي عماد التوايهة ونيدان نواف الشريف.

فيما اعتقل كل من: عدي وفا مزهر من مخيم قلنديا شمال القدس، وتوفيق البصة من بلدة العيزرية شرق القدس، وفادي حلاوة ومحمد جميل أبو سرحان من بيت لحم، رافع اكبارية من طولكرم، ومحمد نصوح اشتية من نابلس.