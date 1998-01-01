مجلي: على الاحتلال وقف عدوانه بالقدس

رام الله / سما /

أشاد رئيس الكونجرس الفلسطيني العالمي عدنان مجلي بصمود المقدسيين الذين يدافعون عن اراضيهم في ظل استمرار الاستيطان والتهويد.

واكد على اهمية دعم صمود المقدسيين والضغط على الاحتلال لاحترام كافة المواثيق والمعاهدات الدولية واحترام حرمة المكان المقدس وعدم عرقلة دخول المصلين للمسجد الاقصى واحترام مشاعر المسلمين.

وأكد مجلي أن الإجراءات الاسرائيلية في القدس تعد انتهاكا سافرا للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

في حين ادان مجلي التفجير "الإرهابي" في القاهرة الذي راح ضحيته اثنين من عناصر الشرطة المصرية.

واكد مجلي في تصريح له ان مصر ستبقى بجيشها قوية رغم الإرهاب الدموي الذي يستهدف المدنيين ويستهدف دور مصر المحوري في المنطقة لاسيما دعمها للقضية التي تعتبر القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وقال العالم مجلي إن مصر استطاعت أن تنتصر على الارهاب الذي يريد ضرب وحدة مصر وأمنها القومي وموقفها القوي من قضايا المنطقة.

من جهة أخرى، أكد مجلي أن التصعيد في القدس وإغلاق الاحتلال لبوابات المسجد الاقصى المبارك يتزامن وحمى الانتخابات الاسرائيلية وهو انتهاك خطير يسعى لتغيير الطابع التاريخي للمدينة المقدسة.