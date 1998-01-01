النضال تدين مصادقة الاحتلال على وحدات استيطانية جديدة بالقدس

رام الله / سما /

قالت جبهة النضال الشعبي في الوقت الذي تشتد به اجراءات حكومة الاحتلال المدعومة من قبل ادارة ترامب على القيادة والشعب هناك من يساندنها فلسطينيا بالتشكيك بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، لتسهيل تمرير فصل القطاع عن الضفة وتنفيذ صفقة القرن.

وتابعت الجبهة في ضوء الانتخابات لما يسمى "الكنيست"، والتنافس اليمني اليمني المتطرف، تسارع حكومة الاحتلال بكافة اقطابها نحو المزيد من السياسات العنصرية والفاشية.

وادانت الجبهة مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على مخطط استيطاني يشمل مشاريع إسكانية وتجارية عبر بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضافة إلى بناء 23576 متر مربع لأهداف التشغيل والعمل و4253 متر مربع تخصص للتجارة.

وطالب الجبهة القمة العربية والاوروبية التي سوف تنعقد اواخر هذا الشهر في شرم الشيخ، إلى اتخاذ اجراءات رادعة وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة تجاه دولة الاحتلال والنظر بجدية لخطورة التصعيد الاستيطاني وكذلك قرصنة الأموال الفلسطينية.

وعلى صعيد العاصمة القدس الدعوة لتوحيد المرجعيات ووضع خطة عمل وطنية، والتحرك مع الدول الاسلامية والعربية لتعزيز صمود أبناء شعبنا في المدينة، لمواجهة كافة الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال والتي تحاول من خلالها افراغ المدينة وومواصلة التهويد.