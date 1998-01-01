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كأس الرابطة الفرصة الأخيرة لساري مع تشيلسي

الأربعاء 20 فبراير 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كأس الرابطة الفرصة الأخيرة لساري مع تشيلسي



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تفكر في إقالة الإيطالي ماوريسيو ساري من تدريب الفريق، حال استمرار تراجع النتائج خلال الفترة المقبلة.

وودّع تشيلسي مؤخرا بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ثمن النهائي، بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد (0-2).

ويستعد "البلوز" لمواجهة مالمو السويدي الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، قبل أن يلتقي مانشستر سيتي الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقالت صحيفة "غارديان" الإنجليزية, إن فشل تشيلسي في الفوز ببطولة كأس الرابطة على حساب السيتي, سيعني الإسراع بقرار إقالة ساري من تدريب "البلوز".

وأوضحت "غارديان" أن الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، أبدى استياءه مؤخرا من نتائج الفريق، وعزف عن حضور مباراة اليونايتد تعبيراًعن غضبه.

وسيكون تشيلسي مطالبا بالفوز على السيتي وتحقيق البطولة، للثأر من هزيمته أمام نفس الفريق قبل عدة أيام (0-6) في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

#تشيلسي #ماوريسيو ساري

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