جيرارد بيكيه يُصوّب طلقاته النارية نحو ريال مدريد

وكالات / سما /

لم يفوّت جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، فرصة الحديث عن تبجح الغريم التقليدي ريال مدريد بالتحكيم، وذلك عقب الأحداث التي شهدها نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، والذي انتصر فيه الفريق الكتالوني على النادي الملكي.

وأعربت وسائل الإعلام الموالية لفريق العاصمة مدريد، عن استيائها وامتعاضها من القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة الختامية لكأس ملك إسبانيا (صنف كرة السلة)، وهو ما دفع جيرارد بيكيه للإدلاء برأيه في هذا الأمر.

وقال جيرارد بيكيه في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا: “ريال مدريد توقف عن الشكوى لبعض الوقت بعد الأحداث التي وقعت في واندا (ضد أتلتيكو مدريد)”.

وتابع في نفس السياق: “كل هذا الضجيج الذي يخلقه ريال مدريد بشأن كرة السلة، الهدف من ورائه هو إخفاء أن برشلونة نجح في التتويج بكأس الملك”.

وأوضح المدافع الكتالوني: “شيء جيد أن ريال مدريد ليس لديهم الكثير من أقسام الرياضة، مثل الهوكي وكرة اليد، كي لا يشتكون هناك أيضاً من التحكيم”.

حول مباراة ليون التي انتهت بالتعادل السلبي، قال بيكيه: “ليون لديه لاعبين سريعين وممتازين، وقدموا موسماً رائعاً، لقد دافعنا جيداً لإيقافهم.. نأمل أن ننهي العمل في الكامب نو ونفوز أمام جماهيرنا ونتأهل للدور المقبل”.