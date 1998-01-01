بايرن ميونخ يُجبر ليفربول على التعادل سلبياً في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

كل شيء يتأجل لمباراة العودة، وذلك بعد انتهاء لقاء اليوم الذي جمع بين ليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي.

الشوط الأول من المباراة كان أفضل كثيراً من الشوط الثاني وكان مليئاً بالفرص، أما الثاني فقد وضح فيه الإرهاق على اللاعبين، ولكن حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء تمكن دفاع بايرن ميونخ من التماسك وعدم افساح المجال أمام الريدز.

وكذلك تمكن فابينيو أن يعزل ليفاندوفسكي تماماً عن باقي العناصر لتقتصر خطورة بايرن ميونخ على الضربات الثابتة إلا في حالة الأخطاء الفردية بالطبع.

وفي كل الأحوال فإن كل شيء ممكن في الإياب لأن النتيجة لم تحسم بشكل كامل في مباراة اليوم، والمستوى متقارب جداً بين الفريقين لذا فنحن على موعد مع مباراة مثيرة في الإياب.

يذكر أن بايرن ميونخ سيخسر جهود ظهيره الأيمن جوشوا كيميتش في لقاء الإياب وذلك بعد تراكم البطاقات الصفراء والتي تسببت في إيقافه عن موقعة أليانز أرينا.