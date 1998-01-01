  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بايرن ميونخ يُجبر ليفربول على التعادل سلبياً في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 20 فبراير 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يُجبر ليفربول على التعادل سلبياً في دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

كل شيء يتأجل لمباراة العودة، وذلك بعد انتهاء لقاء اليوم الذي جمع بين ليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي.

الشوط الأول من المباراة كان أفضل كثيراً من الشوط الثاني وكان مليئاً بالفرص، أما الثاني فقد وضح فيه الإرهاق على اللاعبين، ولكن حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء تمكن دفاع بايرن ميونخ من التماسك وعدم افساح المجال أمام الريدز.

وكذلك تمكن فابينيو أن يعزل ليفاندوفسكي تماماً عن باقي العناصر لتقتصر خطورة بايرن ميونخ على الضربات الثابتة إلا في حالة الأخطاء الفردية بالطبع.

وفي كل الأحوال فإن كل شيء ممكن في الإياب لأن النتيجة لم تحسم بشكل كامل في مباراة اليوم، والمستوى متقارب جداً بين الفريقين لذا فنحن على موعد مع مباراة مثيرة في الإياب.

يذكر أن بايرن ميونخ سيخسر جهود ظهيره الأيمن جوشوا كيميتش في لقاء الإياب وذلك بعد تراكم البطاقات الصفراء والتي تسببت في إيقافه عن موقعة أليانز أرينا.

#بايرن ميونخ #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

صور: رسالة من غزة للمستوطنين في غلاف غزة وهذا ما جاء فيها ..

حماس: صبرنا نفذ واليوم نعلن نذير الانفجار وسنقتحم الحدود

عملت تحت غطاء خادمة.. ليفني.. القصة الكاملة لـ"مصيدة العسل"!

الأحمد ينفي صحة ما نسب له حول الدور المصري بإنهاء الانقسام ويكشف كواليس موسكو

فيديو: ناشطة إسرائيلية تفتش عن شريك حياتها فمن ترى من القادة العرب؟

هآرتس: تجميد الأموال الفلسطينية قد يؤدي لتصعيد بغزة والحل سيكون على حساب القطاع

الجيش الاسرائيلي ينتقد لوائح اطلاق النار على المتظاهرين شرق غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس : "قررنا التنازل عن تحويلات أموال المقاصة من إسرائيل"

مركزية فتح

فتح توصي بتعيين هذه الشخصية لرئاسة الحكومة وتطلب إلغاء أي تعيينات حكومية جديدة

مستوطنات - ارشيف

بلدية الاحتلال الاسرائيلي تصادق على 4416 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

k

اصابات واعتقالات خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

الجيش الاسرائيلي

مصادر أمنية: حماس تجيش الفلسطينيين و "إسرائيل" لا ترغب بدخول مواجهة مع غزة