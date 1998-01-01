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ليون يحرج برشلونة قبل العودة للكامب نو

الأربعاء 20 فبراير 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليون يحرج برشلونة قبل العودة للكامب نو



وكالات / سما /

فشل برشلونة الإسباني في الخروج بنتيجة مرضية من أرضية ملعب بارك أولمبيك ليون ، أمام مضيفه ليون الفرنسي ، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

واكتفى برشلونة وليون بالتعادل السلبي ، وكاد برشلونة أن يخرج بنتيجة أكثر سلباً ، عندما حاول ليون وكان قريباً من تسجيل هدف الفوز.

ولم يظهر برشلونة بالمستوى المطلوب على الصعيدين الهجومي والدفاعي ، وأنقذ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن مرماه من عدة فرص محققة.

وكان المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الأسوأ في صفوف برشلونة بتأكيد رقمه السلبي في البطولة ، وذلك بعدم التسجيل لـ 25 ساعة لعب متواصلة خارج ملعب كامب نو في المسابقة ذات الأذنين.

وبذلك يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو لخوض مباراة الإياب ضد ليون الشهر القادم بنتيجة التعادل دون أي هدف.

#ليون #برشلونة

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