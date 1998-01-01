الرئيس عباس : "قررنا التنازل عن تحويلات أموال المقاصة من إسرائيل"

رام الله / سما /

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية قررت التنازل عن كافة أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، في اعقاب قرار إسرائيل اقتطاع "المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى"، وفقا للإعلان الرئيس الفلسطيني.

وقال أبو مازن وفقا لما أوردته قناة "i24NEWS " العبرية : "لقد قررنا رفض تلقي كافة أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن بضائع المناطق الفلسطينية. لا نريد هذه المبالغ. فلتبقى عندهم في إسرائيل. حتى لو كان لدينا فقط 20 او 30 مليون شيكل (حوالي 9 ملايين دولار) فإننا سندفعها لعائلات الشهداء".

يشار الى ان الرئيس الفلسطيني أبو مازن ادلى بهذه التصريحات اثناء استقباله في مقر الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة برام الله، لمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي. ومن المنتظر ان يلقي عباس مساء اليوم خطابا يتضمن ذات الفحوى.

يشار الى ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، "الكابينيت"، صادق يوم الاحد من الأسبوع الجاري على البدء بتطبيق قانون سنته الكنيست في السابق يعرف بتسمية "رواتب الإرهابيين"، ويقضي باقتطاع قيمة هذه الرواتب من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.