الاحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات الفلسطينية خلال كانون أول 2018

رام الله /سما/

اصدر الاحصاء الفلسطيني النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر كانون أول 12/2018.

الصادرات السلعية:

ارتفعت الصادرات خلال شهر كانون أول من عام 2018 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 5% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 100.2 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون أول 2018 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون أول من عام 2018. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغت قيمتها 13.7 مليون دولار أمريكي.

الواردات السلعية:

سجلت الواردات خلال شهر كانون أول من عام 2018 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 495.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون أول 2018 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون أول من عام 2018. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة:

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2017، حيث بلغ العجز 395.2 مليون دولار أمريكي.

تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.

ملاحظة: سيتم نشر البيانات التفصيلية في 15/10/2019 كما هو في الرزنامة الإحصائية: http://www.pcbs.gov.ps/calenderAr.aspx#CalenderAnc