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الاحتلال يبعد ناشطا مقدسيا عن الأقصى

الأربعاء 20 فبراير 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ناشطا مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية ، بأن سلطات الاحتلال أبعدت الناشط المقدسي نظام أبو رموز عن الأقصى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وألزمته بالمثول أمامها بعد هذه المهلة للتحقيق.

وكان الاحتلال قد اعتقل أبو رموز يوم أمس أثناء خروجه من الأقصى من جهة باب الأسباط.

وشهد المسجد الأقصى مساء أمس توترا شديدا ومواجهات بالأيدي بفعل الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال للمسجد من باب المغاربة، وشروعه بالاعتداء على المصلين في منطقة باب الرحمة، حيث أصيب أكثر من 20 مصليا، من بينهم أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة من مدينة القدس ناصر قوس، عدا عن اعتقال 13 على الأقل.

#الاحتلال

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