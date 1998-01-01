البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

رام الله / سما /

تبنى البرلمان الأردني، مساء يوم الثلاثاء، بيان لجنة فلسطين، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وغلق أبوابه، ووضع سلاسل حديدية في باب الرحمة.

وقالت اللجنة، في بيان أصدره المجلس، وفق صحيفة الغد الأردنية: إن "لجنة فلسطين النيابية تثمن الجهود الملكية المكثفة التي أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال الصهيوني على باب الرحمة اليوم الثلاثاء".

وأضافت اللجنة "ندعو الحكومة لسحب السفير الأردني من تل أبيب (غسان المجالي) وطرد السفير الإسرائيلي القابع في عمّان (أمير فايسبورد)، تأكيداً منها على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية".

وحذرت اللجنة من أن ممارسات الاحتلال في القدس "تمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية".

كما حذرت من أن ذلك "يساهم في خلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب برمتها".