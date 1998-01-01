"اسرائيل" تستعد لغزو "أسراب الجراد"

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت استعداداتها للتصدي لأسراب "الجراد" التي من المتوقع أن تغزو خلال الفترة المقبلة المناطق الزراعية.

وبحسب الوزارة الإسرائيلية، فإنه تم رصد أسراب كبيرة من الجراد في السعودية ومصر وستصل نحو إسرائيل قريبًا، لافتة إلى أنها على اتصال مستمر مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

ووفقا لموقع معاريف العبري، بدأت فرق من وزارة الزراعة الاسرائيلية بفحص مخزونات المبيدات الحميدة، والتي لا تعرض حياة الناس للخطر ، والتي يمكن استخدامها إذا لزم الأمر.

كرصد لحركة أسراب الجراد، تبين أنه بعد الأمطار الاستثنائية التي ضربت اليمن الشرقي والحدود الإريترية - السودانية ، بدأت موجة من الجراد في الهجرة إلى السعودية. أظهر تقرير نشرته الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة أن الأسراب تحركت نحو إسرائيل، لكن المسافة ما زالت كبيرة.

ويذكر أن آخر مرة وصلت أسراب الجراد إلى إسرائيل في عام 2013. في ذلك الوقت ، شوهد الجراد وحركته من إيلات إلى وادي عربة وعملت وزارة الزراعة حينها على مراقبة المناطق ورشها من الأرض ومن الجو سبعة أيام في الأسبوع على مدار الساعة، حتى انتهى.