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اعلام الاسرى: اصابة حرجة وحالة استنفار في سجن "النقب"

الثلاثاء 19 فبراير 2019 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام الاسرى: اصابة حرجة وحالة استنفار في سجن "النقب"



القدس المحتلة / سما /

أصيب اسير بسجن النقب الصحراوي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك خلال حالة التوتر السائدة  في المعتقل الاسرائيلي.

ووفقا لمكتب اعلام الاسرى، اصابة حرجة لأحد الأسرى في سجن النقب الصحراوي، موضحة أن إدارة سجون الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر التي تسود السجن في هذه اللحظات.

أضاف: أن الأسير المصاب في سجن النقب هو إبراهيم النتشة من سكان القدس المحتلة والمحكوم بالسجن 11 عاما.

وتابع: أن الأسرى في السجون يوجهون نداء إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله للوقوف مع الأسرى جديا في وجه الممارسات الاجرامية التي تفرضها إدارة السجون ضد الأسرى.

و قال نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء،  إن حالة استنفار يشهدها سجن "النقب الصحراوي" وتحديدا في قسم قلعة "أ" قسم الخيام.

وأضاف في بيانه : أن إدارة المعتقل حشدت تعزيزات عسكرية في محيط السجن وجلبت سيارات إسعاف وإطفاء.

#سجن النقب #اسرائيل #الاسرى #استنفار

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