فتح: اسرائيل تلعب بالنار وتؤجج المنطقة برمتها و تتحمل تبعات جرائمها

رام الله / سما /

دعت حركة فتح، مساء اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني الى التوجه لبوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتصام والصلاة على بواباته حتى يتم فتحها.

واعتبرت الحركة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلية في الأقصى المبارك جريمة واستفزاز لمشاعر المسلمين جميعا وتحد صارخ لكل الاعراف والديانات السماوية.

وقال اسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، إن إسرائيل تلعب بالنار، وتؤجج المنطقة برمتها، وتسعى لتحويل الصراع من سياسي لديني الذي سيأكل الأخضر واليابس، وما تفعله وصفة لتأجيج الأوضاع برمتها، محملا إسرائيل تداعيات ما تقوم به من جرائم.

وطالبت حركة فتح ، العالمين العربي والاسلامي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع المجزرة بحق الأقصى.