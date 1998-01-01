الجامعة العربية تدعو لوضع خطة تحرك لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة /سما/

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إلى تبني خطة تحرك عملية وقابلة للتنفيذ، قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة .

وطالبت الجامعة العربية اليوم في كلمة القتها السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في افتتاح أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإسناد دور في عملية المتابعة لهذه الخطة لبعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب.

وقالت أبو غزالة، إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة تتصدر جدول أعمال الدورة من خلال ثلاثة بنود تتناول أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، وسبل ضمان وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأكدت أهمية اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لا سيما الدور المنوط بها لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً، مع التأكيد على أن ما تقدمه اللجنة من فكر يسهم في تكريس حقوق الإنسان نصا وآليات وممارسة، وقالت إن الفترة ما بين دورتي اللجنة شهدت إيجابية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأشارت أبو غزالة إلى أنه في مصر وافق مجلس النواب على انضمام مصر للميثاق العربي لحقوق الإنسان ووافق مجلس الوزراء على إنشاء "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، وفي دولة الكويت صدر المرسوم الأميري بتعيين أعضاء "الديوان الوطني لحقوق الإنسان"، وفي الجمهورية اللبنانية أقر مجلس الوزراء مرسوم تسمية أعضاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وفي المملكة المغربية تم إحداث "المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان".

بدوره، أدان أسامة الذويخ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر مؤخرا، مؤكدا أن الإرهاب هو ذروة انتهاك حقوق الإنسان.

وتقدم الذويخ الذي انتخب مؤخرا لرئاسة اللجنة بالشكر إلى الدكتور أمجد بهجت شموط رئيس اللجنة السابق على ما قام به أثناء فترة رئاسته للجنة.

الجدير بالذكر أن جدول أعمال الدورة 45 للجنة يزخر بالعديد من المواضيع الهامة منها مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان، والتوصيات التي سوف تعرض على اللجنًة الصادرة عن اللجنة مفتوحة العضوية لوضع تصور لتنفيذ مضامين اعلان الكويت الصادر عن مؤتمر معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات اسرائيل، وسبل التصدي للانتهاكات الاسرائيلية.

وتناقش اللجنة على مدار ثلاثة أيام عدة مواضيع مختصة في مجال حقوق الإنسان منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان العربية.

كما سيتم مناقشة طرق التصدي للانتهاكات الاسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية ومتابعة تنفيذ اعلان الكويت الصادر عن المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات اسرائيل.