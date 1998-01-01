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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الاربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن السفر غدًا الاربعاء،  سيكون للحافلتين الثتمنة والتاسعة من كشف (2/17) و حافلة الجوازات المصرية  من الكشف الجديد المرفق ادناه.

ودعت المسافرين المعنيين بضرورة التزامهم بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت "الداخلية" إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

للاطلاع على الاسماء في الكشف الجديد: اضغط هنا

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