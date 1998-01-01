الجيش الاسرائيلي ينتقد لوائح اطلاق النار على المتظاهرين شرق غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلااثء، أن بعض قادة وجنود جيش الاحتلال العاملين على حدود قطاع غزة، انتقدوا بشدة سياسات وتعليمات إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، عند السياج الحدودي في القطاع.

وقال موقع "والا" العبري ، نقلا عن أحد القادة في لواء المظليين بالجيش الإسرائيلي، قوله: "عندما نطلب من القادة فوقنا، توضيح سبب تقييد تعليمات إطلاق النار، يجيبوننا بأن هناك تقييم جديد للوضع، وهذه هي المبادئ التوجيهية ويجب التقيد بها"، مشيراً إلى أنه في بعض حالات القنص، يجب أخذ موافقة قائد الكتيبة.

وبحسب الموقع، قال أحد القادة في القوات المدرعة بالجيش، إنه "في بداية النشاطات على حدود قطاع غزة، كانت التعليمات في السابق، الرد مباشرة إذا أصيب أي جندي، أو على أي حادث مماثل، وقصف مواقع مراقبة لحركة حماس".

وأضاف: "لكن في الآونة الأخيرة تم تشديد التعليمات، وطُلب من الجنود الحصول على موافقة القادة من أجل فتح النار، كما حدث يوم الأحد عقب إصابة جندي من لواء الناحال بجروح إثر إلقاء عبوة متفجرة صوب الجنود".

ووفقا لموقع "والا" العبري، قال جنود بالجيش الإسرائيلي إن "الفلسطينيين أصبحوا يأتون إلى السياج الحدودي بمزيد من الشجاعة والجرأة، وذلك بعد أن ضربت نيران قناص فلسطيني خوذة ضابط إسرائيلي عند حدود القطاع وأدت إلى إصابته في رأسه، حيث لم يرد الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة على الحادثة".