إطلاق الدفعة الأولى من القروض الميسرة للشباب الريادين في قطاع غزة

غزة / سما /

أطلق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبنك فلسطين، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من القروض الميسرة لعشرات الشباب والعاطلين عن العمل في قطاع غزة، والتي تأتي ضمن "برنامج مشروعك" والمنفذ بالتعاون مع الادارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وبنك فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع بين إدارة الصندوق ممثلة بالمدير التنفيذي مهدي حمدان، ونائبه محمد أبو زعيتر، ومدير دائرة الإقراض والتمويل دانية أبو الحيات، ومساعدها محمود المدهون، فيما ضم وفد البنك كل من مدير دائرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك في القطاع أدهم الشوا، والموظف في الدائرة سالم الشرفا، وهلا الحسيني ممثلة عن قسم الخدمات الاستشارية غير المالية في دائرة تطوير البرامج والمنتجات.

و قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان، خلال اجتماعه بمدير دائرة إدارة المشاريع والقروض وموظفي الدائرة في بنك فلسطين إن هذه القروض ستتيح للمقترضين تنفيذ وإنشاء مشاريع تنموية صغيرة منتجة بعد أن حازت دراسة جدواها وفكرتها على موافقة الجهات المختصة في الصندوق والبنك.

وأشاد حمدان بالجهود الكبيرة التي يبذلها بنك فلسطين لمساعدة الشباب وإخراج القروض الى حيز التنفيذ.

ولفت حمدان إلى أن الجانبين بحثا أفق توسيع العمل والشراكة مستقبلاً وتعزيز قدرات العاملين في دائرة المشاريع والقروض في المؤسستين.

وأشار حمدان إلى أن اطلاق الدفعة الأولى من القروض الميسرة في قطاع غزة يأتي بعد أقل من أسبوعين من اطلاق الدفعة الأولى من المشاريع ذاتها في محافظات الضفة الغربية.

واعتبر حمدان ذلك انجازاً كبيراً وواعداً لقطاع الخريجين والشباب، خصوصاً وأن القطاع يعاني من ازمة بطالة غير مسبوقة.